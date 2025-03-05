Новый Audi A6 показали официально: с дизелем и только универсал

В основу модели легла платформа PPC (Premium Platform Combustion), которая является дальнейшей эволюцией тележки MLB Evo. Это означает, что унификация с электромобилями Audi A6 e-tron невелика и распространяется лишь на отдельные узлы и элементы.

По сравнению с прежней моделью новый универсал стал на 60 мм длиннее (4999 мм), но ширина теперь меньше на 6 мм (1880 мм). Audi A6 Avant имеет тщательно проработанную аэродинамику: заявленный коэффициент Cd - 0,25. В переднем бампере установлены активные заслонки, которые открываются только по команде электроники.

Интерьер оформлен так же, как и у других современных Audi. На передней панели штатно установлены два экрана в едином изогнутом корпусе: "панель приборов" на 11,9 дюйма и мультимедийный дисплей на 14,5 дюйма. За доплату предложен третий экран диагональю 10,9 дюйма перед пассажиром.

Среди опций есть панорамная крыша, которая не имеет сдвижной секции и шторки, зато есть возможность затемнения отдельных секторов. Также за доплату предложены аудиосистема Bang & Olufsen и четырехзонный климат-контроль с ионизатором воздуха. Багажник, по сравнению с машиной прошлого поколения, стал заметно меньше: 503 литра и 1534 литра со сложенным вторым рядом, тогда как раньше было 565 и 1680 литров соответственно.

Универсалы Audi A6 Avant будут оснащать гибридной системой MHEV Plus, предусматривающей не только 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом, но и отдельный тяговый электромотор, который пристыкован к коробке передач и передает тягу на выходной вал через одноступенчатый редуктор. Мощность этого мотора - всего 24 л.с., он позволяет передвигаться на чистой электротяге, например, при парковке. А в остальных режимах этот электромотор просто помогает ДВС и обеспечивает рекуперацию до 25 кВт. Питается он от литий-железо-фосфатной батареи емкостью 1,7 кВт*ч.

Для авто предложено несколько двигателей: 2.0 TDI на 204 л.с., бензиновый турбомотор V6 3.0 TFSI (367 л.с.), а также базовый бензиновый вариант - 2.0 TFSI (204 л.с.). Все три версии работают с семиступенчатым "роботом" S tronic с двумя сцеплениями.

Производство модели Audi A6 начнется на заводе в Германии, на европейском рынке универсалы нового поколения появятся уже в мае по цене от 58 тысяч евро.