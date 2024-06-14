Новий антирекорд. На кордоні з Молдовою затримали фуру з 40 чоловіками у причепі

В Одеській області поблизу кордону з Молдовою затримали вантажівку. У причепі замість зерна перебували 40 чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону та ДПСУ.
Як зазначається, ввечері 13 червня в Одеській області прикордонники зупинили фуру. Проте виявилося, що замість зерна у причепі вантажівки перебував 41 "пасажир". Це чоловіки з 12 регіонів України.
"Цей транспортний засіб був зупинений за кілька кілометрів від кордону. В подальшому ця група, скоріше всього, могла б поділитися на більш менші, або злочинні організатори вигадували якийсь інший спосіб, щоб перемістити їх через кордон в напрямку Молдови", - зазначив речник ДПСУ.
Фото: на кордоні з Молдовою затримали фуру з 40 чоловіками у причепі (t.me/DPSUkr)
На порушників складено адмінпротоколи. Двом фігурантам, причетним до організації незаконного переправлення, загрожує кримінальна відповідальність.
Як зазначають у прикордонній службі, це новий антирекорд щодо кількості порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон.
Нагадаємо, що під час дії воєнного стану чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. Виїзд дозволений лише певним категоріям чоловіків.
Проте українці часто порушують закон, щоб виїхати з України незаконним способом. Також останнім часом побільшало випадків, коли чоловіки намагаються перетнути кордон через річку Тиса. Часто такі спроби завершують трагічно.
Детальніше про те, чому українці намагаються "штурмувати" Тису - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.