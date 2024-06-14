Новий антирекорд. На кордоні з Молдовою затримали фуру з 40 чоловіками у причепі

Як зазначається, ввечері 13 червня в Одеській області прикордонники зупинили фуру. Проте виявилося, що замість зерна у причепі вантажівки перебував 41 "пасажир". Це чоловіки з 12 регіонів України.

"Цей транспортний засіб був зупинений за кілька кілометрів від кордону. В подальшому ця група, скоріше всього, могла б поділитися на більш менші, або злочинні організатори вигадували якийсь інший спосіб, щоб перемістити їх через кордон в напрямку Молдови", - зазначив речник ДПСУ.

Фото: на кордоні з Молдовою затримали фуру з 40 чоловіками у причепі (t.me/DPSUkr)

На порушників складено адмінпротоколи. Двом фігурантам, причетним до організації незаконного переправлення, загрожує кримінальна відповідальність.

Як зазначають у прикордонній службі, це новий антирекорд щодо кількості порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон.