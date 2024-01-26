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Новітні винищувачі F-35 в рамках програми НАТО вперше патрулюють над країнами Бенілюксу

Ілюстративне фото: F-35 патрулюють небо над країнами Бенілюксу (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Нідерланди розпочали використовувати свої винищувачі F-35 в рамках програми НАТО з патрулювання повітряного простору країн Бенілюксу. Патрулювання почалось 25 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна, про це пише Повітряне командування НАТО.

Починаючи з четверга, 25 січня, два винищувачі п'ятого покоління F-35 Нідерландів та два F-16 перебувають у стані готовності для захисту повітряного простору над Бельгією, Нідерландами і Люксембургом. Літаки готові до виконання завдань зі швидкого реагування в режимі 24/7.

Як повідомляється, літаки по черзі вилітають з національних баз Нідерландів та Бельгії для забезпечення безпеки повітряного простору Бенілюксу. Варто зауважити, що літаки F-35 Нідерландів вперше виконуватимуть цю місію до 9 травня. 

Повітряні судна готові за лічені хвилини піднятися в повітря та реагувати на не відомі літаки або інші ситуації відповідно до правил патрулювання повітряного простору НАТО.

Белінюкс - це торговельна угода між Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. Угода передбачає формування єдиного ринку, вільне переміщення громадян, товарів, послуг і капіталу між країнами-учасницями, координацію їхньої економічної, фінансової та соціальної політики тощо

Нагадаємо, у серпні 2023 року протиповітряна оборона США зафіксувала підліт чотирьох російських військових літаків у районі Аляски. Вони не порушили повітряний простір Штатів.

Також раніше британські Typhoon перехопили бомбардувальники РФ Ту-142 біля Шотландії. 

Зокрема у минулому році повітряні сили НАТО злітали понад 300 разів у відповідь на дії Росії. Більшість перехоплень була над Балтійським морем.

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