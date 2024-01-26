Новейшие истребители F-35 в рамках программы НАТО впервые патрулируют над странами Бенилюкса

Начиная с четверга, 25 января, два истребителя пятого поколения F-35 Нидерландов и два F-16 находятся в готовности для защиты воздушного пространства над Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Самолеты готовы к выполнению задач по быстрому реагированию в режиме 24/7.

Как сообщается, самолеты поочередно вылетают из национальных баз Нидерландов и Бельгии для обеспечения безопасности воздушного пространства Бенилюкса. Следует отметить, что самолеты F-35 Нидерландов впервые будут выполнять эту миссию до 9 мая.

Воздушные суда готовы в считанные минуты подняться в воздух и реагировать на неизвестные самолеты или другие ситуации в соответствии с правилами патрулирования воздушного пространства НАТО.

Белинюкс – это торговое соглашение между Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Соглашение предусматривает формирование единого рынка, свободное перемещение граждан, товаров, услуг и капитала между странами-участницами, координацию их экономической, финансовой и социальной политики и т.п.

Напомним, в августе 2023 года противовоздушная оборона США зафиксировала подлет четырех российских военных самолетов в районе Аляски. Они не нарушили воздушное пространство Штатов.

Также ранее британские Typhoon перехватили бомбардировщики РФ Ту-142 у Шотландии.

В частности, в прошлом году воздушные силы НАТО взлетали более 300 раз в ответ на действия России. Большинство перехватов было над Балтийским морем.

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