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Новинский заявил о потенциале УПЦ в преодолении конфликта на Донбассе

Новости » Политика    18.07.2019 - 19:36
Новинский заявил о потенциале УПЦ в преодолении конфликта на Донбассе
Фото: Вадим Новинский (opposition.com.ua)

Новинский рассказал о "миротворческих усилиях" церкви

Лидер фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский акцентировал, что "миротворческие усилия" УПЦ необходимо поддержать на государственном уровне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Оппозиционного блока".

"В конце 2017 года массовый обмен пленными был осуществлен при непосредственном участии Блаженнейшего митрополита Онуфрия и Святейшего патриарха Кирилла. И, если бы наивысшие политики Украины не сделали этот процесс предметом торга для поднятия своих рейтингов, все военнопленные были бы освобождены еще два года назад", - сказал Новинский.

По его словам, церковь и сейчас эту работу ведет и "примиряет украинцев по разные стороны линии разграничения".

"Митрополит Донецкий и Луганский Илларион несут свое служение и на подконтрольных, и на неподконтрольных территориях, рискуя собственной жизнью. Это очень непросто. На Пасху мы привезли Благодатный огонь, и он впервые за пять лет был передан в Донецк при помощи нашей Церкви. Миротворческий потенциал УПЦ очень сильный, и ее усилия в преодолении конфликта на Донбассе должны быть поддержаны украинским государством», - подчеркнул Новинский.

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Новости Украины Вадим НовинскийцерковьОппоблок
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