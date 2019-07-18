Новинський заявив про потенціал УПЦ у подоланні конфлікту на Донбасі

Фото: Вадим Новинський (opposition.com.ua)

Новинський розповів про "миротворчі зусилля" церкви

Лідер фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський акцентував, що "миротворчі зусилля" УПЦ необхідно підтримати на державному рівні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Опозиційного блоку".

"В кінці 2017 року масовий обмін полоненими було здійснено за безпосередньої участі Блаженнішого митрополита Онуфрія і Святішого патріарха Кирила. І, якщо б найвищі політики України не зробили цей процес предметом торгу для підняття своїх рейтингів, всі військовополонені були б звільнені ще два роки тому", - сказав Новинський.

За його словами, церква і зараз цю роботу веде і "примиряє українців по різні сторони лінії розмежування".

"Митрополит Донецький і Луганський Іларіон несуть своє служіння і на підконтрольних, і на непідконтрольних територіях, ризикуючи власним життям. Це дуже непросто. На Великдень ми привезли Благодатний вогонь, і він вперше за п'ять років був переданий в Донецьк за допомогою нашої Церкви. Миротворчий потенціал УПЦ дуже сильний, і її зусилля у подоланні конфлікту на Донбасі повинні бути підтримані українською державою», - підкреслив Новинський.