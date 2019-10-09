Новинский выступил против легализации игорного бизнеса в Украине

Народный депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский выступил против легализации игорного бизнеса в стране. Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает пресс-служба партии.

Народный депутат отметил, что выгода от деятельности казино и игровых залов для госбюджета не сможет окупить социальных последствий такого решения. И призвал представителей власти взвесить все аргументы перед принятием такого решения.

"Я думал о духовных последствиях такого решения. Буйство страстей поддерживается в этих заведениях у человека, сколько было самоубийств после того, как люди посещали казино, сколько разъединенных семей. Муж садится на иголку игровой страсти и семью доводит до банкротства. Это приводит к фатальным последствиям. Я категорически против легализации казино и азартных игр. Это практически ничего не принесет бюджету. Если они будут платить налоги - это новая коррупционная составляющая для чиновников и правоохранителей. Мы точно будем голосовать против", - заметил депутат.

Ранее в правительстве сообщили о планах легализовать игорный бизнес с целью повышения налоговых отчислений в государственный бюджет-2020.