Новинський виступив проти легалізації грального бізнесу в Україні

Народний депутат Верховної Ради України від партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський виступив проти легалізації грального бізнесу в країні. Про це він заявив в кулуарах парламенту, передає прес-служба партії.

Народний депутат зазначив, що вигода від діяльності казино та ігрових залів для держбюджету не зможе окупити соціальних наслідків такого рішення. І закликав представників влади зважити всі аргументи перед прийняттям такого рішення.

"Я думав про духовні наслідки такого рішення. Буяння пристрастей підтримується в цих закладах у людини, скільки було самогубств після того, як люди відвідували казино, скільки роз'єднаних родин. Чоловік сідає на голку ігрової пристрасті і сім'ю доводить до банкрутства. Це призводить до фатальних наслідків. Я категорично проти легалізації казино та азартних ігор. Це практично нічого не принесе бюджету. Якщо вони будуть платити податки - це нова корупційна складова для чиновників і правоохоронців. Ми точно будемо голосувати проти", - зауважив депутат.

Раніше в уряді повідомили про плани легалізувати гральний бізнес з метою підвищення податкових відрахувань до державного бюджету-2020.