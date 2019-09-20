Новинский: выборы на Донбассе должны проводиться по украинским законам

Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)

Новинский подчеркнул, что вопрос восстановления мира непростой

Вопрос восстановления мира непростой и требует уточнения даже по "формуле Штайнмайера". Такое мнение в кулуарах парламента выразил народный депутат, член комитета по вопросам реинтеграции Донбасса Вадим Новинский, передает корреспондент РБК-Украина.

Он также озвучил вопросы, которые обсуждаются в рамках переговорного процесса для достижения мира, но до сих пор не урегулированы на законодательном уровне.

"Как будут проходить выборы на той территории - будет ли принят специальный закон Верховной радой. Как там будет работать Центральная избирательная комиссия? Как будут работать наблюдатели от Украины, от партий, которые будут принимать участие в выборах? Потому что в местных выборах будут принимать участие партии украинского масштаба, которые имеют регистрацию в украинском Министерстве юстиции, как это будет происходить?", - сказал Новинский.

По его мнению, есть много вопросов, которые нужно урегулировать, как этот процесс привести к тому, чтобы не было нарушения Конституции Украины, и выборы прошли честно и прозрачно.