Новинський: вибори на Донбасі повинні проводитися за українськими законами

Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)

Новинський підкреслив, що питання відновлення миру непросте

Питання відновлення миру непросте і вимагає уточнення навіть по "формулі Штайнмаєра". Таку думку в кулуарах парламенту висловив народний депутат, член комітету з питань реінтеграції Донбасу Вадим Новинський, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також озвучив питання, які обговорюються в рамках переговорного процесу для досягнення миру, але досі не врегульовані на законодавчому рівні.

"Як будуть проходити вибори на тій території, чи буде прийнятий спеціальний закон Верховною радою. Як там буде працювати Центральна виборча комісія? Як працюватимуть спостерігачі від України, від партій, які будуть брати участь у виборах? Тому що у місцевих виборах будуть брати участь партії українського масштабу, які мають реєстрацію в українському Міністерстві юстиції, як це буде відбуватися?", - сказав Новинський.

На його думку, є багато питань, які потрібно врегулювати, як цей процес привести до того, щоб не було порушення Конституції України, і вибори пройшли чесно і прозоро.