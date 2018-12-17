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Новинский: вмешательство власти в церковные дела обернулось фарсом

Новости » Политика    17.12.2018 - 10:37
Новинский: вмешательство власти в церковные дела обернулось фарсом
Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

Новинский прокомментировал создание объединенной украинской церкви

Вмешательство власти в церковные дела обернулось фарсом. Такое мнение высказал глава парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

В частности, Новинский считает, что речь идет не об истинной автокефалии, а о попытке переподчинения украинского православия Константинополю с параллельным созданием "карманной" церкви.

Новинский считает, что сегодня мы переживаем драматические времена, которые точно отойдут в прошлое, а поместную церковь "ждет судьба обновленческой церкви в Советском Союзе".

"Говорят – всякая история повторяется в виде трагедии и фарса. Трагедию мы пережили. Похоже, на этот раз вмешательство власти в церковные дела обернулось фарсом", - считает Новинский.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) исключил принятие весомых решений по церкви до получения томоса об автокефалии.

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Новости Украины АвтокефалияВадим Новинский
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