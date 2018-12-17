Новинський: втручання влади в церковні справи обернулося фарсом

Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

Новинський прокоментував створення об'єднаної української церкви

Втручання влади в церковні справи обернулася фарсом. Таку думку висловив голова парламентської фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Зокрема, Новинський вважає, що мова йде не про істинну автокефалію, а про спробу перепідпорядкування українського православ'я Константинополю з паралельним створенням "кишенькової" церкви.

Новинський вважає, що сьогодні ми переживаємо драматичні часи, які точно відійдуть у минуле, а помісну церкву "чекає доля обновленської церкви в Радянському Союзі".

"Кажуть – всяка історія повторюється у вигляді трагедії і фарсу. Ми пережили трагедію. Схоже, на цей раз втручання влади в церковні справи обернулося фарсом", - вважає Новинський.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України Епіфаній (Думенко) виключив прийняття вагомих рішень з церкви до отримання томосу про автокефалію.