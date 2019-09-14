Новинский рассказал, как защитить независимость всех конфессий в Украине

Фото: Вадим Новинский (facebook.com/OppoblocOfficial)

Новинский предлагает ввести ответственность за вмешательство в деятельность религиозных организаций

Народный депутат Вадим Новинский предлагает на законодательном уровне установить уголовную ответственность за вмешательство в деятельность религиозных организаций. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте под №1107, передает РБК-Украина.

Так, документ устанавливает уголовную ответственность за препятствование деятельности религиозных организаций или препятствование проведению богослужений, в виде штрафа от 5000 до 10000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 170 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет.

Такие же действия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо с применением насилия или угрозой его применения, а также самовольный захват, присвоение имущества, зданий или земельных участков, принадлежащих религиозным организациям – наказывается штрафом от 10000 до 25000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 425 тыс. грн) или лишением свободы от 3-х до 6-ти лет.

В случае совершения таких же действий организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, согласно предложениям законопроекта, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 8 лет.

"Согласно Конституции Украины, каждому в нашей стране гарантировано право на свободу мировоззрения и вероисповедания (статья 35). Каждый из нас может исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно проводить единолично или коллективно религиозные обряды, вести религиозную деятельность. Также, согласно закону, Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа - от церкви. Никакая религия не может быть признана государственной как обязательная. Эти действующие конституционные положения определяют четкие пределы возможного правового вмешательства государства в религиозную деятельность, но на практике, к сожалению, сегодня они нарушаются", - пояснил Новинский.

Он добавил, что является категорическим противником вмешательства государства в дела Церкви.

"Однако в последнее время началось давление на представителей Украинской православной церкви, в частности, происходят силовые вторжения в помещение Епархиального управления для осуществления давления на епископов, организуются пикеты у ее зданий, происходит незаконный сбор персональных данных с закрытых баз данных государственных органов власти и др. Учитывая это, я предлагаю защитить независимость УПЦ и всех религиозных организаций в Украине от вмешательства. Предыдущая власть делала все, чтобы церковь стала инструментом ее политики. Но мы должны помнить, что Церковь - это не институт государства, это сугубо человеческий институт, и то, что использовать Церковь для политических целей является недопустимым. Этот законопроект защитит право на независимость для всех конфессий в Украине", - подчеркнул Новинский.