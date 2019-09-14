Новинський розповів, як захистити незалежність усіх конфесій в Україні

Фото: Вадим Новинський (facebook.com/OppoblocOfficial)

Новинський пропонує ввести відповідальність за втручання в діяльність релігійних організацій

Народний депутат Вадим Новинський пропонує на законодавчому рівні встановити кримінальну відповідальність за втручання в діяльність релігійних організацій. Відповідний законопроект зареєстровано у парламенті під №1107, передає РБК-Україна.

Так, документ встановлює кримінальну відповідальність за перешкоджання діяльності релігійних організацій або перешкоджання проведенню богослужінь, у вигляді штрафу від 5000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 тис. грн) або позбавленням волі на строк до трьох років.

Такі ж дії, вчинені особою з використанням свого службового становища або з застосуванням насильства чи погрозою його застосування, а також самовільне захоплення, привласнення майна, будівель або земельних ділянок, що належать релігійним організаціям – карається штрафом від 10000 до 25000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 425 тис. грн) або позбавленням волі від 3-х до 6-ти років.

У разі вчинення таких же дій організованою групою осіб або таких, що спричинили тяжкі наслідки, згідно з пропозиціями законопроекту, караються позбавленням волі на строк від 6 до 8 років.

"Відповідно до Конституції України, кожному в нашій країні гарантовано право на свободу світогляду і віросповідання (стаття 35). Кожен з нас може сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно проводити одноособово чи колективно релігійні обряди, вести релігійну діяльність. Також, згідно із законом, Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державною як обов'язкова. Ці чинні конституційні положення визначають чіткі межі можливого правового втручання держави у релігійну діяльність, але на практиці, на жаль, сьогодні вони порушуються", - пояснив Новинський.

Він додав, що є категоричним противником втручання держави у справи Церкви.

"Однак останнім часом почався тиск на представників Української православної церкви, зокрема, відбуваються силові вторгнення в приміщення Єпархіального управління для здійснення тиску на єпископів, організовуються пікети біля її будівель, відбувається незаконний збір персональних даних з закритих баз даних державних органів влади та ін. Враховуючи це, я пропоную захистити незалежність УПЦ і всіх релігійних організацій в Україні від втручання. Попередня влада робила все, щоб церква стала інструментом її політики. Але ми повинні пам'ятати, що Церква - це не інститут держави, це суто людський інститут, і те, що використовувати Церкву для політичних цілей є неприпустимим. Цей законопроект захистить право на незалежність для всіх конфесій в Україні", - підкреслив Новинський.