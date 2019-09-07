Новинский рассказал о встрече с Коломойским

Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

Новинский напомнил Коломойскому о долге перед ПриватБанком

Народный депутат Вадим Новинский во время встречи с Игорем Коломойским под Киевом сказал ему, что для того, чтобы не вывозить железную руду в Китай, а перерабатывать ее в Украине, нужно "навести порядок на Донбассе". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Новинского.

"Я ему (Коломойскому, - ред.) сказал: наведите порядок на Донбассе, чтобы Енакиевский металлургический завод и Алчевский металлургический комбинат были в составе Украины и работали по законам Украины, тогда будем поставлять туда сырье. Потому что через войну мы вынуждены искать другие рынки сбыта", - рассказал Новинский.

Новинский заявил, что посоветовал Коломойскому подумать, как вернуть ПриватБанку 6,5 млрд долларов, как того требует от него государство.

Новинский также утверждает, что его давний знакомый не общался с ним в такой хамской манере, и подчеркивает, что закусывал водку салом, а икру пробовал только Коломойский.