Новинський розповів про зустріч з Коломойським

Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

Новинський нагадав Коломойському про борг перед ПриватБанком

Народний депутат Вадим Новинський під час зустрічі з Ігорем Коломойським під Києвом сказав йому, що для того, щоб не вивозити залізну руду в Китай, а переробляти її в Україні, треба "навести порядок на Донбасі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Новинського.

"Я йому (Коломойському, - ред.) сказав: наведіть порядок на Донбасі, щоб Єнакіївський металургійний завод і Алчевський металургійний комбінат були в складі України і працювали за законами України, тоді будемо поставляти туди сировину. Тому що через війну ми змушені шукати інші ринки збуту", - розповів Новинський.

Новинський заявив, що порадив Коломойському подумати, як повернути ПриватБанку 6,5 млрд доларів, як того вимагає від нього держава.

Новинський також стверджує, що його давній знайомий не спілкувався з ним у такій хамській манері, і підкреслює, що закушував горілку салом, а ікру пробував тільки Коломойський.