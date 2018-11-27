Новинский: мы проконтролируем соблюдение прав и свобод граждан при военном положении

Фото: Вадим Новинский (novynskyi.com)

Новинский прокомментировал введение военного положения в Украине

Народный депутат Вадим Новинский выразил благодарность фракции «Оппозиционного блока» за голосование против военного положения. Об этом он написал на своем Facebook.

Нардеп отметил то, что в парламенте ряд фракций слаженно отреагировали на «вызов» со стороны президентской команды и совместными усилиями отвели угрозу.

Тем не менее, по мнению политика, необходимо быть бдительными. «Военное положение введено в половине страны. В основном это те области, в которых сильны позиции Украинской православной церкви. Если власть получит хоть какой-то обнадеживающий сигнал со стороны Стамбула относительно Томоса, ничто не может остановить приспешников режима в их желании захватить храмы и радикальным образом перекроить конфессиональную карту – военное положение дает им такую возможность... Именно поэтому мы будем осуществлять постоянный контроль соблюдения прав и свобод граждан на территории десяти областей, в которых введено военное положение, а также будем оперативно информировать международные организации и дипломатические представительства о фактах выявленных нарушений».