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Новинский: мы проконтролируем соблюдение прав и свобод граждан при военном положении

Новости » Политика    27.11.2018 - 18:19
Новинский: мы проконтролируем соблюдение прав и свобод граждан при военном положении
Фото: Вадим Новинский (novynskyi.com)

Новинский прокомментировал введение военного положения в Украине

Народный депутат Вадим Новинский выразил благодарность фракции «Оппозиционного блока» за голосование против военного положения. Об этом он написал на своем Facebook.

Нардеп отметил то, что в парламенте ряд фракций слаженно отреагировали на «вызов» со стороны президентской команды и совместными усилиями отвели угрозу.

Тем не менее, по мнению политика, необходимо быть бдительными. «Военное положение введено в половине страны. В основном это те области, в которых сильны позиции Украинской православной церкви. Если власть получит хоть какой-то обнадеживающий сигнал со стороны Стамбула относительно Томоса, ничто не может остановить приспешников режима в их желании захватить храмы и радикальным образом перекроить конфессиональную карту – военное положение дает им такую возможность... Именно поэтому мы будем осуществлять постоянный контроль соблюдения прав и свобод граждан на территории десяти областей, в которых введено военное положение, а также будем оперативно информировать международные организации и дипломатические представительства о фактах выявленных нарушений».

Новинского избрали главой фракции "Оппоблока"
Новости Украины Вадим Новинский
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