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Новинський: ми проконтролюємо дотримання прав і свобод громадян при воєнному стані

Новини » Політика    27.11.2018 - 18:19
Новинський: ми проконтролюємо дотримання прав і свобод громадян при воєнному стані
Фото: Вадим Новинський (novynskyi.com)

Новинський прокоментував введення воєнного стану в Україні

Народний депутат Вадим Новинський висловив подяку фракції «Опозиційного блоку» за голосування проти воєнного стану. Про це він написав на своєму Facebook.

Нардеп зазначив, що в парламенті ряд фракцій злагоджено відреагували на «виклик» з боку президентської команди і спільними зусиллями відвели загрозу.

Тим не менш, на думку політика, необхідно бути пильними. «Воєнний стан введено в половині країни. В основному це ті області, в яких сильні позиції Української православної церкви. Якщо влада отримає хоч якийсь обнадійливий сигнал з боку Стамбула щодо Томосу, ніщо не може зупинити поплічників режиму в їх бажанні захопити храми і радикальним чином перекроїти конфесійну карту – воєнний стан дає їм таку можливість... Саме тому ми будемо здійснювати постійний контроль за дотриманням прав і свобод громадян на території десяти областей, в яких введено воєнний стан, а також будемо оперативно інформувати міжнародні організації та дипломатичні представництва про факти виявлених порушень».

Новинського обрали головою фракції "Оппоблока"
Новини України Вадим Новинський
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