Новинський прокоментував підписання формули "Штайнмаєра"

Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

Новинський вважає, що в новому мирному процесі немає і не буде переможців і переможених

Народний депутат Вадим Новинський вважає підписання контактною групою 1 жовтня формули "Штайнмаєра" шансом шанс на результативні переговори. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Розумію, що цей компроміс непросто давався. Але ми всі отримали шанс на результативні переговори на вищому рівні в Нормандському форматі і на політичне закріплення домовленостей про припинення воєнних дій, а також на повернення Донбасу в Україну. Цей шанс ми просто зобов'язані використовувати", - написав Новинський.

На його думку, в новому мирному процесі немає і не буде переможців і переможених, тому що "мир і мирний розвиток – це загальна цінність і спільна мета, які зроблять Україну сильною і єдиною".

"Попереду велика і складна робота щодо зняття економічної блокади, синхронізації дій, реалізації взаємних гарантій безпеки, забезпечення справедливого волевиявлення всіх жителів Донбасу (не варто забувати про те, що вони - громадяни України), відновлення суверенного кордону і повноцінного розвитку Донбасу як невід'ємної частини нашої країни", - додав нардеп.

Він упевнений, що воля до миру, відповідальність за кожне дане на переговорах слово, виконання гарантій і зобов'язань, виваженість у діях – те, що потрібно зараз нам всім.

"Переконаний: для миротворчого процесу потрібна і нова національна "Команда миру", здатна займатися відновленням економіки, відродженням зруйнованих міст і сіл, гуманітарними програмами. Щиро вітаю цей крок і дуже сподіваюся на те, що заморожений процес відновлення миру нарешті реально зрушиться з мертвої точки", - резюмував політик.