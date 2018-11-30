Новинский прокомментировал обыски в подсобном хозяйстве Киево-Печерской лавры

Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

СБУ провела обыски в подсобном хозяйстве Киево-Печерской лавры сегодня утром

Глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский прокомментировал обыски в загородном подсобном хозяйстве Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня, в 8 утра, СБУ и прокуратура, при поддержке спецназа, начали обыски в загородном подсобном хозяйстве Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Оказывается давление на наместника лавры митрополита Павла", - написал он.

Новинский добавил, что владыка Павел не единственный, кто сейчас подвергается преследованиям.

"Последние недели мы наблюдаем беспрецедентное давление правоохранителей на представителей священноначалия и священства нашей Матери Церкви. Ведутся "разговоры", заводятся дела. Я уверен, что все эти дела полностью развалятся еще на досудебной стадии, как и сотни, если не тысячи других сфабрикованных властью дел против людей неудобных власти и людей оппонирующих власти", - написал он.

По мнению Новинского, такими "персональными атаками" власть не ограничивается. Так, он заявил, что по требованию Министерства культуры, уже несколько дней как начата "сомнительная" с точки зрения закона опись имущества Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Новинский отметил, что описывают все, вплоть до мощей святых.

"Позавчера, на своем заседании правительство Украины приняло беспрецедентное по степени беззакония решение - отобрать у Украинской Православной Церкви и братии Почаевской Свято-Успенской Лавры комплекс храмовых сооружений - Троицкий и Успенский соборы, монастырские кельи, Архиерейский дом, колокольню и надвратный корпус. То есть практически всю лавру. Кабинет министров ссылается на такое же незаконное решение Министерства юстиции, неделей ранее, 23 ноября отменившее в одностороннем порядке перерегистрацию права пользования УПЦ комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры из-за якобы ошибок прежнего регистратора. Становится понятно, что задуманное и, к счастью, лишь частично реализованное, военное положение одной из своих целей может иметь беспроблемный захват храмов и имущества УПЦ, вплоть до захвата лавр, Почаевской и Печерской. Ведь режим военного времени, по мнению его инициаторов, позволил бы легко расправится с любыми попытками прихожан защитить свои храмы и свои лавры", - написал он.