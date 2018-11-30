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Новинський прокоментував обшуки в підсобному господарстві Києво-Печерської лаври

Новини » Надзвичайні події    30.11.2018 - 16:42
Новинський прокоментував обшуки в підсобному господарстві Києво-Печерської лаври
Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

СБУ провела обшуки в підсобному господарстві Києво-Печерської лаври сьогодні вранці

Голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський прокоментував обшуки в заміському підсобному господарстві Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні о 8 ранку, СБУ і прокуратура, за підтримки спецназу, почали обшуки в заміському підсобному господарстві Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Чиниться тиск на намісника лаври митрополита Павла", - написав він.

Новинський додав, що владика Павло не єдиний, хто зараз зазнає переслідувань.

"Останні тижні ми спостерігаємо безпрецедентний тиск правоохоронців на представників священноначалія і священства нашої Матері Церкви. Ведуться "розмови", заводяться справи. Я впевнений, що всі ці справи повністю розваляться ще на досудовій стадії, як і сотні, якщо не тисячі інших сфабрикованих владою справ проти людей незручних влади і людей, які опонують владі", - написав він.

На думку Новинського, такими "персональними атаками" влада не обмежується. Так, він заявив, що на вимогу Міністерства культури, вже кілька днів як розпочато "сумнівний" з точки зору закону опис майна Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Новинський зазначив, що описують все, аж до мощей святих.

"Позавчора на своєму засіданні уряд України прийняв безпрецедентне за ступенем беззаконня рішення - відібрати в Української Православної Церкви та братії Почаївської Свято-Успенської Лаври комплекс храмових споруд - Троїцький та Успенський собори, монастирські келії, Архієрейський будинок, дзвіницю та надбрамний корпус. Тобто практично всю лавру. Кабінет міністрів посилається на таке ж незаконне рішення Міністерства юстиції, тижнем раніше, яке 23 листопада скасувало в односторонньому порядку перереєстрацію права користування УПЦ комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври через нібито помилки колишнього реєстратора. Стає зрозуміло, що задуманий і, на щастя, лише частково реалізований, воєнний стан однієї зі своїх цілей може мати безпроблемне захоплення храмів та майна УПЦ, аж до захоплення лаври, Почаївської та Печерської. Адже режим воєнного стану, на думку його ініціаторів, дозволив би легко впораєтися з будь-якими спробами парафіян захистити свої храми і свої лаври", - написав він.

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