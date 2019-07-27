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Новинский прокомментировал крестный ход УПЦ МП в Киеве

Новости » Общество    27.07.2019 - 21:05
Новинский прокомментировал крестный ход УПЦ МП в Киеве
Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)

В Киеве прошел крестный ход УПЦ МП

Глава фракции "Оппоблока", нардеп Вадим Новинский отметил, что с каждым годом число участников крестного хода увеличивается. Об этом он заявил по завершению крестного хода УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

"Пятый год подряд в день Крещения Руси и накануне дня памяти великого равноапостольного князя Владимира по благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия наша святая церковь проводит крестный ход. И каждый год количество верующих, которые присоединяются к этому крестному ходу, увеличивается: в этом году по нашим подсчетам в нем участвовали больше 250 тысяч человек со всех концов Украины. И это лишь небольшая часть тех, кто хотел приехать и принять участие в нем. Люди приехали в Киев с востока, запада, севера и юга Украины, они ехали и молились. И это огромное количество верующих нашей церкви сегодня прошли по Киеву с молитвой на устах, это было настоящее молитвенное шествие", - заявил он.

Новинский отметил, что для участия в крестном ходе и богослужениях в Киев приехали люди из разных регионов.

"Православные верующие нашей церкви оказались верны ей несмотря на все то, что происходило в нашей стране в последние пять лет. И сегодня все мы молились за мир и согласие в Украине, за то, чтобы злоба и разногласия ушли в прошлое, чтобы в обществе не было больше ненависти и вражды. По благословению предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Онуфрия из разных городов и регионов - Одессы, Волыни, из Святогорской и Почаевской лавр прибыли наши православные святыни - мощи святых и чудотворные иконы. И далее они будут находиться в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры, двери которого будут открыты и ночью, чтобы все верующие могли приложиться к ним", - сказал Новинский.

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