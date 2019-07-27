Новинський прокоментував хресний хід УПЦ МП в Києві

Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)

У Києві пройшов хресний хід УПЦ МП

Голова фракції "Опоблока", нардеп Вадим Новинський зазначив, що з кожним роком число учасників хресного ходу збільшується. Про це він заявив по завершенні хресного ходу УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.

"П'ятий рік поспіль у день Хрещення Русі і напередодні дня пам'яті рівноапостольного великого князя Володимира з благословення Блаженнішого митрополита Онуфрія наша свята церква проводить хресний хід. І кожен рік кількість віруючих, які приєднуються до цього хресного ходу, збільшується: в цьому році, за нашими підрахунками, в ньому брали участь більше 250 тисяч людей з усіх кінців України. І це лише невелика частина тих, хто хотів приїхати і взяти участь у ньому. Люди приїхали в Київ зі сходу, заходу, півночі і півдня України, вони їхали і молилися. І ця величезна кількість вірян нашої церкви сьогодні пройшли по Києву з молитвою на вустах, це було справжня молитовна хода", - заявив він.

Новинський зазначив, що для участі в хресній ході та богослужіннях до Києва приїхали люди з різних регіонів.

"Православні віруючі нашої церкви виявилися вірні їй незважаючи на все те, що відбувалося в нашій країні в останні п'ять років. І сьогодні всі ми молилися за мир і злагоду в Україні, за те, щоб злоба і розбіжності пішли в минуле, щоб у суспільстві не було більше ненависті і ворожнечі. З благословення предстоятеля УПЦ Блаженнішого митрополита Онуфрія з різних міст та регіонів україни - Одеси, Волині, з Святогірської та Почаївської лавр прибули наші православні святині - мощі святих та чудотворні ікони. І далі вони будуть знаходитися в Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври, двері якого будуть відкриті і вночі, щоб всі віряни могли прикластися до них", - сказав Новинський.