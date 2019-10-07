Новинский: Программа действий правительства напоминает сказку

Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)

Новинский прокомментировал Программу действий правительства

Народный депутат Вадим Новинский сравнил Программу действий правительства, которая была презентована 4 октября в Верховной раде, со сказкой и сочинением на свободную тему. Об этом Новинский сказал в кулуарах парламента журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Программа правительства напоминает сказку или набор очень добрых и правильных пожеланий. Но для того, чтобы эти пожелания достигли своей цели, то необходимо понять, каким путем мы идем для достижения этой цели и сколько этот путь будет стоить. Без этого не бывает ничего. Всегда должно быть экономическое обоснование обозначенных целей", - сказал Новинский.

Нардеп подчеркнул, что для всех изменений будут необходимы средства из государственного бюджета Украины.

"Если этого нет, то это всего лишь благие пожелания, которые ничем не подкреплены. Это сочинение на вольную тему "Как жить хорошо" или что такое "хорошо" и что такое "плохо". Мы все понимаем, что это хорошо и что нужно сделать, но каким образом?", - отметил Новинский.