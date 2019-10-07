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Новинський: Програма дій уряду нагадує казку

Новини » Політика    07.10.2019 - 11:42
Новинський: Програма дій уряду нагадує казку
Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)

Новинський прокоментував Програму дій уряду

Народний депутат Вадим Новинський порівняв Програму дій уряду, яка була презентована 4 жовтня у Верховній раді, з казкою і твором на вільну тему. Про це Новинський сказав у кулуарах парламенту журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

"Програма уряду нагадує казку або набір дуже добрих і правильних побажань. Але для того, щоб ці побажання досягли своєї мети, то необхідно зрозуміти, яким шляхом ми йдемо для досягнення цієї мети і скільки цей шлях буде коштувати. Без цього не буває нічого. Завжди повинне бути економічне обґрунтування визначених цілей", - сказав Новинський.

Нардеп підкреслив, що для всіх змін будуть необхідні кошти з державного бюджету України.

"Якщо цього немає, то це всього лише благі побажання, які нічим не підкріплені. Це твір на вільну тему "Як жити добре" або що таке "добре" і що таке "погано". Ми всі розуміємо, що це добре і що потрібно зробити, але яким чином?", - зазначив Новинський.

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Новини України Вадим НовинськийКабінет Міністрів України
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