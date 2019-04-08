ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новинский призвал Раду отказаться от рассмотрения "языкового закона"

Новости » Политика    08.04.2019 - 20:14
Новинский призвал Раду отказаться от рассмотрения "языкового закона"
Фото: Вадим Новинский (facebook.com/OppoblocOfficial)

Также Новинский призвал Раду принять Избирательный кодекс

Глава парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский призвал Верховную раду Украины отказаться от рассмотрения "языкового закона". Об этом он заявил в ходе согласительного совета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы фракции в Facebook.

Новинский также предложил безотлагательно принять новый Избирательный кодекс, чтобы уже в октябре избрать новый состав Верховной рады на пропорциональной основе по открытым партийным спискам.

"В октябре нас ждут выборы в Верховную раду. Для того, чтобы не дать превратить ее в послушное орудие в руках новой Администрации президента, мы должны проголосовать за новую избирательную систему. Это позволит сделать парламент более ответственным, дееспособным, коалицию - более устойчивой, а зависимость от "желаний" Банковой - более условной", - заявил он.

Новинский считает, что независимый парламент станет главным предохранителем от любых политических "неожиданностей", которые будет нести с собой новый президент.

"Однако нас снова пытаются убедить в необходимости рассмотреть дискриминационный закон о языке. Чем предложенный законопроект отличается от Эмского указа Александра Второго или Валуевского циркуляра? От польского языкового законодательства времен Пилсудского? От всех законодательных актов, которые угнетали украинский язык и ставили целью его уничтожение? Теперь вы хотите принять закон, который бы уничтожал в Украине русский, венгерский, польский, румынский, болгарский, греческий и другие языки?", - заявил Новинский.

По его мнению, закон о языке внесен на рассмотрение парламента, "чтобы помочь Петру Порошенко снова консолидировать свой электорат на западе и в центре Украины".

"Я понимаю, что Порошенко хотел бы продемонстрировать избирателям еще одну "победу". Но реально этот законопроект раскалывает общество", - заявил он.

Новинский добавил, что внося подобные законы, "власть пытается отвлечь внимание общества от действительно насущных вопросов - войны на Донбассе и безумного падения уровня жизни".

"Именно эти вопросы в первую очередь должна решать власть. Именно законопроекты, касающиеся этих вопросов, "Оппозиционный блок" вносил на рассмотрение Верховной рады, однако их систематически игнорируют. Считаю, что наша задача - преодолеть кризис, дать гражданам уверенность в перспективности Украины, а на каком языке разговаривать и в какой церкви молиться - каждый украинец должен решать для себя сам", - подытожил он.

В Раде объяснили, почему "языковой закон" могут принять после второго тура выборов В Раде рассмотрят отчет о выполнении бюджета-2018
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Вадим НовинскийВерховная РадаОппоблок
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь