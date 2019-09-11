Новинский предлагает продлить мораторий на продажу земли до референдума

Народный депутат Вадим Новинский предлагает сохранить мораторий на отчуждение земли сельскохозяйственного назначения до момента проведения всеукраинского референдума по этому вопросу. Об этом он сообщил в комментарии журналистам, передает РБК-Украина.

Соответствующий законопроект "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно запрета отчуждения сельскохозяйственных земель к проведению и установления результатов Всеукраинского референдума по купле-продаже земель сельскохозяйственного назначения" зарегистрирован в парламенте под №1101. Соавторами проекта закона стали народные депутаты Муса Магомедов, Дмитрий Шпенов, Сергей Магера, Виктория Гриб.

Новинский назвал поспешным желание украинской власти отменить действие моратория на продажу сельхозземли до конца 2019 года.

По мнению парламентария, перед принятием решения о снятии моратория свое мнение должны высказать граждане Украины, для этого в стране должен быть проведен всеукраинский референдум.

"Конечно же, формирование рынка земель – важная составляющая рыночной экономики, и Украина должна пройти этот путь. Но я настаиваю на том, что рынок земли должен быть справедливым по отношению к народу и прозрачным для всех его участников. Поэтому прежде чем принимать решение об отмене моратория, давайте спросим украинский народ, которому принадлежит земля и ее недра, о том, какой он видит судьбу земель сельхозназначения – будет ли приоритетом развитие мелкого и среднего фермерства или укрупнение земель в руках больших собственников", - предложил Новинский.

Он также добавил, что снятие моратория без наведения порядка в земельном законодательстве может иметь губительные последствия для Украины. Среди приоритетных задач в этой сфере он назвал проведение инвентаризации земель и разработку механизма оценки земли.

"До момента снятия моратория должна быть проведена полная инвентаризация земель, а также завершена работа по созданию Государственного Земельного кадастра, где будут указаны четкие границы земельных участков и их собственники. Далее - парламент должен разработать обоснованный механизм оценки земли. Следующий важный момент - это защита прав землевладельцев, которые в силу преклонного возраста, миграции в города и ряда других причин не имеют возможности использовать полученную ранее сельхозземлю. В таких условиях вполне справедливым решением будет предоставление им как собственникам права на выкуп их земельных участков государством. Вопросов, которые нужно решить до момента снятия моратория, очень много, я сомневаюсь, что новой власти удастся успеть подготовить законодательную базу за месяц-полтора, о чем говорится сегодня. Поэтому призываю не спешить, сначала спросить людей, хотят ли они продажи сельхозземли и решение каких проблем в земельной сфере они видят первоочередными", - призвал народный депутат.