Новинський пропонує продовжити мораторій на продаж землі до референдуму

Народний депутат Вадим Новинський пропонує зберегти мораторій на відчуження землі сільськогосподарського призначення до моменту проведення всеукраїнського референдуму з цього питання. Про це він повідомив у коментарі журналістам, передає РБК-Україна.

Відповідний законопроект "Про внесення змін до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо заборони на відчуження сільськогосподарських земель до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення" зареєстрований у парламенті під №1101. Співавторами проекту закону стали народні депутати Муса Магомедов, Дмитро Шпенов, Сергій Магера, Вікторія Гриб.

Новинський назвав поспішним бажання української влади скасувати дію мораторію на продаж сільгоспземлі до кінця 2019 року.

На думку парламентарія, перед прийняттям рішення про зняття мораторію свою думку повинні висловити громадяни України, для цього в країні має бути проведений всеукраїнський референдум.

"Звичайно ж, формування ринку земель – важлива складова ринкової економіки, і Україна повинна пройти цей шлях. Але я наполягаю на тому, що ринок землі повинен бути справедливим по відношенню до народу і прозорим для всіх його учасників. Тому перш ніж приймати рішення про скасування мораторію, давайте запитаємо український народ, якому належить земля і її надра, про те, якою він бачить долю земель сільгосппризначення – чи буде пріоритетом розвиток малого і середнього фермерства або укрупнення земель в руках великих власників", - запропонував Новинський.

Він також додав, що зняття мораторію без наведення порядку в земельному законодавстві може мати згубні наслідки для України. Серед пріоритетних завдань у цій сфері він назвав проведення інвентаризації земель та розробку механізму оцінки землі.

"До моменту зняття мораторію повинна бути проведена повна інвентаризація земель, а також завершена робота зі створення Державного Земельного кадастру, де будуть вказані чіткі межі земельних ділянок та їх власники. Далі - парламент повинен розробити обґрунтований механізм оцінки землі. Наступний важливий момент - це захист прав землевласників, які в силу похилого віку, міграції в міста і ряду інших причин не мають можливості використовувати отриману раніше сільгоспземлю. У таких умовах цілком справедливим рішенням буде надання їм як власникам права на викуп їхніх земельних ділянок державою. Питань, які потрібно вирішити до моменту зняття мораторію, дуже багато, я сумніваюся, що новій владі вдасться встигнути підготувати законодавчу базу за місяць-півтора, про що йдеться сьогодні. Тому закликаю не поспішати, спочатку запитати людей, чи хочуть вони продажу сільгоспземлі та рішення яких проблем у земельній сфері вони бачать першочерговими", - закликав народний депутат.