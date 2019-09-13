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Новинский предлагает освободить жителей линии разграничения от военного сбора

Новости » Политика    13.09.2019 - 12:50
Новинский предлагает освободить жителей линии разграничения от военного сбора
Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

Законопроект зарегистрирован в парламенте под №2118

Народный депутат Вадим Новинский, член комитета ВРУ по вопросам реинтеграции Донбасса предлагает освободить жителей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях от уплаты военного сбора. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте под №2118, передает РБК-Украина.

Он предусматривает внесение изменений в пункт 16-1 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины, согласно которым освобождаются от налогообложения военным сбором доходы, полученные физическими лицами, имеющими налоговый адрес на территории населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения.

По словам Новинского, гражданское население, проживающее вдоль линии разграничения, существенно пострадало в результате боевых действий.

"Перечень населенных пунктов, расположенных на линии разграничения, утвержден Кабмином еще в ноябре 2014 года, ее длина достигает примерно 500 км. Сегодня линия соприкосновения – это не просто список городов и сел, а еще и судьбы сотен и тысяч украинцев, проживающих в тех районах. На их долю выпало достаточно страданий. Часть людей больше не имеет доступа к основным услугам в своих населенных пунктах. Большинство социальных, административных и медицинских учреждений были перемещены или прекратили свою работу, в результате чего украинцы, проживающее в зоне конфликта, остались без социальной защиты", - пояснил необходимость принятия законопроекта народный депутат.

Он добавил, что в таких условиях считает необходимым освободить жителей линии разграничения в Донецкой и Луганской областях от уплаты военного сбора.

"Украинцы, живущие на линии разграничения, и без того ежедневно платят за войну своим имуществом и здоровьем. Разрушены частные дома, повреждены объекты инфраструктуры, системы водоснабжения, коммуникации. Во многих районах земли сельскохозяйственного назначения стали непригодными для использования из-за наличия там мин или снарядов, которые не взорвались. Покупательная способность людей уменьшилась в результате повреждения расположенных там предприятий, - проблем в регионе очень много. Считаю, что в данных условиях, удержание налога с дохода физлиц, проживающих на территории населенных пунктов линии соприкосновения, еще больше ухудшает положение людей, поэтому, его будет целесообразно отменить", - подчеркнул Новинский.

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