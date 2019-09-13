Новинський пропонує звільнити жителів лінії розмежування від військового збору

Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

Законопроект зареєстровано у парламенті під №2118

Народний депутат Вадим Новинський, член комітету ВРУ з питань реінтеграції Донбасу пропонує звільнити жителів лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях від сплати військового збору. Відповідний законопроект зареєстровано у парламенті під №2118, передає РБК-Україна.

Він передбачає внесення змін в пункт 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, згідно з якими звільняються від оподаткування військовим збором доходи, отримані фізичними особами, що мають податковий адресу на території населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

За словами Новинського, цивільне населення, яке проживає уздовж лінії розмежування, істотно постраждало в результаті бойових дій.

"Перелік населених пунктів, розташованих на лінії розмежування, затверджений Кабміном ще в листопаді 2014 року, її довжина досягає приблизно 500 км. Сьогодні лінія зіткнення – це не просто список міст і сіл, а ще й долі сотень і тисяч українців, які проживають у тих районах. На їх долю випало досить страждань. Частина людей більше не має доступу до основних послуг у своїх населених пунктах. Більшість соціальних, адміністративних і медичних установ були переміщені або припинили свою роботу, в результаті чого українці, які проживають в зоні конфлікту, залишилися без соціального захисту", - пояснив необхідність прийняття законопроекту народний депутат.

Він додав, що в таких умовах вважає за необхідне звільнити жителів лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях від сплати військового збору.

"Українці, що живуть на лінії розмежування, і без того щодня платять за війну своїм майном і здоров'ям. Зруйновані приватні будинки, пошкоджені об'єкти інфраструктури, системи водопостачання, комунікації. У багатьох районах землі сільськогосподарського призначення стали непридатними для використання через наявність там мін або снарядів, які не вибухнули. Купівельна спроможність людей зменшилася в результаті пошкодження розташованих там підприємств, проблем в регіоні дуже багато. Вважаю, що в даних умовах, утримання податку з доходу фізичних осіб, які проживають на території населених пунктів лінії зіткнення, ще більше погіршує становище людей, тому його доцільно скасувати", - підкреслив Новинський.