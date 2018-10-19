ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Новинский: передачей Андреевской церкви власть хочет "расплатиться" за Томос

Новости » Политика    19.10.2018 - 08:21
Фото: Вадим Новинский (novynskyi.com)
Фото: Вадим Новинский (novynskyi.com)

Власть передачей Андреевской церкви хочет "расплатиться" за лояльность к ней, уверен Новинский

Передачей Андреевской церкви власть хочет "расплатиться" за лояльность к ней и предоставление Томоса об автокефалии. Об этом в эфире канала "Украина" заявил народный депутат Вадим Новинский, комментируя законопроект о передачи в постоянное пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви.

"Я считаю, что Андреевская церковь принадлежит украинской церкви и украинскому народу. А передача Андреевской церкви – это способ, которым власть хочет расплатиться за лояльность к ней и предоставления Томоса об автокефалии незаконным способом", - заявил политик.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном разрыве отношений РПЦ и Константинополя, нардеп отметил, что "это не шантаж, а закономерная реакция на беззаконие, потому что Вселенский патриархат нарушил многовековые устои православия", реабилитировав Филарета.

Кроме того, политик заявляет, что отмена грамоты 1686 года нарушает канонические границы не только украинской, но и российской православных церквей, поэтому если РПЦ разорвет отношение с Константинополем, это будет вполне законно и обосновано.

"Хочу отметить, что ни одна церковь не подержала этого решения, и для того, чтобы принять его необходимо было собрать Синод церквей. Мы не знаем, что было более 300 лет тому назад, и был ли тогда подкуплен вселенский патриарх, как об этом говорят пропагандисты, но мы точно видим, что передача Андреевской церкви сейчас – это именно подкуп за то беззаконие, что творится сегодня", - уверен Новинский.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала в первом чтении за основу и в целом законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю.

Парубий подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю
Новости Украины Вадим Новинскийцерковь Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь