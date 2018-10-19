Новинський: передачею Андріївської церкви влада хоче "розплатитися" за Томос

Фото: Вадим Новинський (novynskyi.com)

Влада передачею Андріївської церкви хоче "розплатитися" за лояльність до неї, упевнений Новинський

Передачею Андріївської церкви влада хоче "розплатитися" за лояльність до неї та надання Томосу про автокефалію. Про це в ефірі каналу "Україна" заявив народний депутат Вадим Новинський, коментуючи законопроект про передачу в постійне користування Вселенському патріархату Андріївської церкви.

"Я вважаю, що Андріївська церква належить українській церкві та українському народу. А передача Андріївської церкви – це спосіб, яким влада хоче розплатитися за лояльність до неї та надання Томосу про автокефалію незаконним способом", - заявив політик.

Відповідаючи на запитання журналіста про можливий розрив відносин РПЦ і Константинополя, нардеп зазначив, що "це не шантаж, а закономірна реакція на беззаконня, тому що Вселенський патріархат порушив багатовікові канони православ'я", реабілітувавши Філарета.

Крім того, політик заявляє, що скасування грамоти 1686 року порушує канонічні кордони не лише української, але й російської православних церков, тому якщо РПЦ розірве відносини з Константинополем, це буде цілком законно і обґрунтовано.

"Хочу зазначити, що жодна церква не підтримала цього рішення, і для того, щоб прийняти його необхідно було зібрати Синод церков. Ми не знаємо, що було понад 300 років тому, і був тоді підкуплений вселенський патріарх, як про це говорять пропагандисти, але ми точно бачимо, що передача Андріївської церкви зараз – це саме підкуп за те беззаконня, що твориться сьогодні", - впевнений Новинський.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала в першому читанні за основу і в цілому законопроект №9208 про передачу Андріївської церкви Константинополю.