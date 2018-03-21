Новинский: в "партии мира" 70% украинцев

В "партии мира", как условно можно назвать политсилы, стремящиеся к скорейшему прекращению боевых действий на Донбассе, состоит 70% украинцев. Такое заявление в эфире телеканала "112 Украина" сделал народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

"Партия мира" – это практически 70% украинцев. Естественно, если имеется в виду "Оппозиционный блок", - да, мы "партия мира". От нас будет единый кандидат. Накануне президентских выборов будет проведен съезд и на съезде мы выберем того кандидата в президента, который сможет победить на этих выборах", - пообещал он.

Напомним, ранее Российская Федерация усилила военное присутствие вдоль украинской границы. По данным разведки, Российская Федерация готовит срыв развертывания на временно оккупированных территориях международной миротворческой миссии на Донбассе.