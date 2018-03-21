Новинський: у "партії миру" 70% українців

У "партії миру", як умовно можна назвати політсили, які прагнуть до швидкого припинення бойових дій на Донбасі, 70% українців. Таку заяву в ефірі телеканалу "112 Україна" зробив народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.

"Партія миру" – це практично 70% українців. Звісно, якщо мається на увазі "Опозиційний блок", - так, ми "партія миру". Від нас буде єдиний кандидат. Напередодні президентських виборів буде проведено з'їзд і на з'їзді ми виберемо того кандидата в президенти, який зможе перемогти на цих виборах", - пообіцяв він.

Нагадаємо, раніше Російська Федерація посилила військову присутність уздовж українського кордону. За даними розвідки, Російська Федерація готує зрив розгортання на тимчасово окупованих територіях міжнародної миротворчої місії на Донбасі.