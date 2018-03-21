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Новинський: у "партії миру" 70% українців

НовиниПолітика    21.03.2018 - 09:06
Фото: Вадим Новинський (novynskyi.com)
Фото: Вадим Новинський (novynskyi.com)

Новинський назвав "Опозиційний блок" "партією світу"

У "партії миру", як умовно можна назвати політсили, які прагнуть до швидкого припинення бойових дій на Донбасі, 70% українців. Таку заяву в ефірі телеканалу "112 Україна" зробив народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.

"Партія миру" – це практично 70% українців. Звісно, якщо мається на увазі "Опозиційний блок", - так, ми "партія миру". Від нас буде єдиний кандидат. Напередодні президентських виборів буде проведено з'їзд і на з'їзді ми виберемо того кандидата в президенти, який зможе перемогти на цих виборах", - пообіцяв він.

Нагадаємо, раніше Російська Федерація посилила військову присутність уздовж українського кордону. За даними розвідки, Російська Федерація готує зрив розгортання на тимчасово окупованих територіях міжнародної миротворчої місії на Донбасі.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Вадим Новинський, Опозиційний блок
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