Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

По мнению Новинского, власть окончательно противопоставила себя украинскому народу

Народный депутат, глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский обвинил нардепов в голосовании за антиправославные законопроекты. Об этом он сказал в ходе выступления в Верховной раде 20 декабря, сообщает РБК-Украина.

"В нарушение регламента коалиция пытается поставить в повестку дня и проголосовать законопроекты, направленные на уничтожение канонической Украинской православной церкви. Этим власть окончательно противопоставила себя украинскому народу", - отметил Новинский.

По убеждению главы фракции, причина - критически низкие рейтинги власти: "большинство реформ провалено, люди живут в нищете, в стране война, доверие к власти на нуле". Единственным общественным институтом, которому доверяют украинцы, осталась церковь, считает Новинский.

"Власть ставит под угрозу существование крупнейшей православной конфессии в Украине - Украинской православной церкви, прихожанами которой являются более 32% граждан Украины, это около 10 миллионов человек, которые сегодня могут быть лишены права на свободу совести и религии. Авторами законопроекта УПЦ названа инструментом манипуляций Кремля без каких-либо доказательств. В верующих УПЦ власть видит для себя угрозу. "Оппозиционный блок" выступает против создания провластных религиозных организаций за счет ущемления в правах трети украинского народа. Это преступление против государства", - отметил народный депутат.