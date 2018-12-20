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Новинський звинуватив нардепів у голосуванні за антиправославні законопроекти

Новини » Політика    20.12.2018 - 14:49
Новинський звинуватив нардепів у голосуванні за антиправославні законопроекти
Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

На думку Новинського, влада остаточно протиставила себе українському народу

Народний депутат, голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський звинуватив нардепів у голосуванні за антиправославні законопроекти. Про це він сказав у ході виступу у Верховній раді 20 грудня, повідомляє РБК-Україна.

"В порушення регламенту коаліція намагається поставити до порядку денного і проголосувати законопроекти, спрямовані на знищення канонічної Української православної церкви. Цим влада остаточно протиставила себе українському народу", - зазначив Новинський.

На переконання голови фракції, причина - критично низькі рейтинги влади: "більшість реформ провалено, люди живуть в злиднях, в країні війна, довіра до влади на нулі". Єдиним суспільним інститутом, якому довіряють українці, залишилася церква, вважає Новинський.

"Влада ставить під загрозу існування найбільшої православної конфесії в Україні - Української православної церкви, членами якої є понад 32% громадян України, це близько 10 мільйонів людей, які сьогодні можуть бути позбавлені права на свободу совісті та релігії. Авторами законопроекту УПЦ названа інструментом маніпуляцій Кремля без будь-яких доказів. У віруючих УПЦ влада бачить для себе загрозу. "Опозиційний блок" виступає проти створення провладних релігійних організацій за рахунок обмеження в правах третини українського народу. Це злочин проти держави", - зазначив народний депутат.

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