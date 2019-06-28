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Новинский: нужно прекратить войну, чтобы закрыть все КПП в Украине

Новости » Политика    28.06.2019 - 17:11
Новинский: нужно прекратить войну, чтобы закрыть все КПП в Украине
Фото: Вадим Новинский (opposition.com.ua)

Новинский посетил КПВВ "Гнутово"

Народный депутат Вадим Новинский посетил КПВВ "Гнутово", чтоб посмотреть, какие условия созданы для граждан Украины, которые пересекают линию разграничения в этом пункте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Оппоблока".

Как отметил депутат, неоднократно слышал жалобы людей на длинные часовые очереди на КПВВ "Гнутово". На момент визита Новинского, действительно скопилось много желающих пересечь линию разграничения.

"Жители жалуются, что 3-4 часа стоят в очереди, чтобы переехать из одного села в другое, увидеть своих родных или просто поехать по делам. Это же неправильно, от этого нужно уходить и стремиться к устойчивому миру и выполнению Минских соглашений", - сказал Новинский.

Нардеп считает, что сегодня нужно стремиться к окончательному отводу войск. Он так же отметил, что возлагает большие надежды на нового президента и Верховную паду в этом вопросе.

"Я понимаю, как нужен мир Мариуполю. Ведь жители этого города в непосредственной близости от линии разграничения, и они каждый день живут в тревоге, так быть не должно", - резюмировал он.

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