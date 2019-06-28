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Новинський: потрібно припинити війну, щоб закрити всі КПП в Україні

Новини » Політика    28.06.2019 - 17:11
Новинський: потрібно припинити війну, щоб закрити всі КПП в Україні
Фото: Вадим Новинський (opposition.com.ua)

Новинський відвідав КПВВ "Гнутово"

Народний депутат Вадим Новинський відвідав КПВВ "Гнутово", щоб подивитися, які умови створені для громадян України, які перетинають лінію розмежування у цьому пункті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу "Оппоблока".

Як зазначив депутат, неодноразово чув скарги людей на довгі годинні черги на КПВВ "Гнутово". На момент візиту Новинського, дійсно накопичилося багато охочих перетнути лінію розмежування.

"Мешканці скаржаться, що 3-4 години стоять у черзі, щоб переїхати з одного села в інше, побачити своїх рідних або просто поїхати у справах. Це ж неправильно, від цього потрібно йти і прагнути до стійкого миру і виконання Мінських угод", - сказав Новинський.

Нардеп вважає, що сьогодні потрібно прагнути до остаточного відведення військ. Він так само відзначив, що покладає великі надії на нового президента і Верховної паду в цьому питанні.

"Я розумію, як потрібен мир Маріуполю. Адже мешканці цього міста в безпосередній близькості від лінії розмежування, і вони кожен день живуть в тривозі, так бути не повинно", - резюмував він.

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