Новинский назвал причину объединения 5 оппозиционных партий

Фото: Вадим Новинский (facebook.com/OppoblocOfficial)

Объединение произошло для того, чтобы между украинцами настало "взаимное понимание и уважение"

Глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский назвал причину объединения партий "Оппоблок", "Партия мира и развития", "Видродження", "Доверяй делам" и "Наши". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш" 7 июня.

"Начиная с сентября 2018 года мы выступали с идеями объединения всех оппозиционных, прогрессивных, демократических сил. И сейчас, перед внеочередными парламентскими выборами, мы нашли точки соприкосновения, которых вместе с едиными ценностями между нашими партиями очень много. И сегодня мы объединились, чтобы в стране был установлен мир и обеспечено экономическое развитие", - заявил Новинский.

По словам политика, объединение произошло для того, чтобы между украинцами также настало взаимное понимание и уважение.

"И, как мы неоднократно заявляли, - наши двери открыты для всех, кто хочет мира и развития для нашей страны!", - сказал Новинский.

Он отметил, что в ближайшие дни будет проведен объединительный съезд с презентацией программы действий и оглашен список кандидатов партий объединенной команды.

"Личность будущего руководителя пока еще обсуждается. Все станет известно на съезде нашей объединенной политической силы. И как она будет называться, и кто ее возглавит", - сообщил Новинский.

"Украинцы оценят нашу программу. В нашу команду вошли лидеры местного самоуправления, мэры крупных и малых городов Украины, капитаны отечественной промышленности. Это люди, которые ежедневно и продуктивно работают в своих городах, решая насущные проблемы простых украинцев. Это люди, которые привыкли нести ответственность за свои действия. Это люди дела", - уверен добавил он.

Политик подчеркнул, что объединение произошло "ради единения нашей страны", и поэтому в новой команде представлена "такая широкая география".

"Неслучайно, что наше сегодняшнее подписание состоялось на мосту. Мост – это всегда символ единения. Вот именно ради этого объединились политики из разных уголков нашей большой Украины", - уточнил нардеп.