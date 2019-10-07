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Новинский назвал ключевые условия для привлечения инвестиций в экономику

Новости » Политика    07.10.2019 - 14:07
Новинский назвал ключевые условия для привлечения инвестиций в экономику
Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

Новинский прокомментировал экономическую часть программы правительства

Установление мира и гарантированная государством защита права собственности являются одними из ключевых условий для привлечения инвестиций в украинскую экономику. Такое мнение высказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам реинтеграции Донбасса Вадим Новинский.

Комментируя экономическую часть программы правительства, в частности, цель Кабмина о привлечении 50 млрд долларов инвестиций в украинскую экономику, а также роста ВВП Украины на 40% в ближайшие 5 лет, Новинский отметил, что в документе отсутствует экономическое обоснование обозначенных целей, в том числе не указаны шаги для обеспечения экономического роста.

"Вы посчитайте, сколько иностранных инвестиций было привлечено в Украину последние годы. Вы поймёте, что это 50 млрд долларов - недосягаемая цифра. Ни один инвестор не придёт в Украину пока идёт война. Ни один инвестор не придёт в Украину, пока суды принимают решения не в соответствии с законом, а так, как хочется тем или иным участникам рынка. Пока парамилитарные банды бегают по Украине и терроризируют не только бизнесменов, а и простых людей. И второе - международный инвестор не придёт в Украину до тех пор, пока внутренний инвестор не поверит в свою страну. Пока мы, украинцы, сами не будем инвестировать в Украину, подав пример, как должно быть. Мы сами верим в свою страну? Верим. Инвестируйте, пожалуйста - только после этого иностранцы придут", - считает Новинский.

Он также добавил, важным условием для значительного роста ВВП Украины может стать возвращение в экономическое пространство временно неподконтрольных территорий Донбасса.

"Что касается программы правительства, ВВП может вырасти в условиях, когда будет установлен мир и неподконтрольные сейчас территории будут вовлечены в экономическое пространство Украины. Тогда будет огромная прибавка к ВВП", - сказал народный депутат.

Новинский: Программа действий правительства напоминает сказку Мирный процесс потребует сложных решений, - Новинский
Новости Украины Вадим Новинский
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