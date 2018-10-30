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Новинский назвал Ахметова лучшим бизнес-партнером, которого он когда-либо знал

Новости » Политика    30.10.2018 - 15:06
Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)
Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)

Лучшего партнера Новинский не видел

Народный депутат Вадим Новинский назвал Рината Ахметова лучшим бизнес-партнером, которого он когда-либо знал. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос о его взаимоотношениях с Ринатом Ахметовым.

"Мы имели контакт с Ринатом Леонидовичем Ахметовым начиная с 2003-2004 года. До этого были знакомы, но не близко. Общались, часто имели бизнес-переговоры. У нас как-то совместно все родилось. От меня оно точно не исходило, потому что я понимал, что я буду в этом деле младшим партнером. Он предложил: "Давай так сделаем, это даст устойчивость нашему бизнесу, большую безопасность, большую независимость от каких-то катаклизмов, которые происходят в экономике везде", - сказал Новинский.

С того момента, говорит Новинский, он ни разу не пожалел и считает, что это был очень правильный и своевременный шаг.

Говоря о вероятности перенесения опыта объединения в металлургии на объединение газового бизнеса, политик отметил, что это было бы возможным и результативным, ведь в металлургии это дало очень хороший эффект и если бы такое предложение поступило от Ахметова, он бы его принял, потому что считает его лучшим партнером, которого знал в своей жизни.

"Лучшим с точки зрения надежности, честности, порядочности по отношению во всем. Я лучшего партнера не видел, который всегда выполняет свои обязательства – выгодно ему их выполнять или не выгодно, он всегда их выполняет. Я стараюсь брать с него пример в этом отношении", - сказал нардеп.

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Новости Украины Вадим НовинскийРинат Ахметов
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