Новинський назвав Ахметова кращим бізнес-партнером, якого він коли-небудь знав

Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)

Кращого партнера Новинський не бачив

Народний депутат Вадим Новинський назвав Ріната Ахметова кращим бізнес-партнером, якого він коли-небудь знав. Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді", відповідаючи на питання про його взаємини з Рінатом Ахметовим.

"Ми мали контакт з Рінатом Леонідовичем Ахметовим починаючи з 2003-2004 року. До цього були знайомі, але не близько. Спілкувалися, часто мали бізнес-переговори. У нас якось спільно всі народилося. Від мене вона точно не виходило, тому що я розумів, що я буду в цій справі молодшим партнером. Він запропонував: "Давай так зробимо, це дасть стійкість нашому бізнесу, більшу безпеку, велику незалежність від будь-яких катаклізмів, які відбуваються в економіці скрізь", - сказав Новинський.

З того моменту, каже Новинський, він жодного разу не пошкодував і вважає, що це був дуже правильний і своєчасний крок.

Говорячи про ймовірність перенесення досвіду об'єднання в металургії на об'єднання газового бізнесу, політик зазначив, що це було б можливим і результативним, адже в металургії це дало дуже хороший ефект і якби така пропозиція надійшла від Ахметова, він би її прийняв, бо вважає його кращим партнером, якого знав у своєму житті.

"Кращим з точки зору надійності, чесності, порядності по відношенню до всіх. Я кращого партнера не бачив, який завжди виконує свої зобов'язання – вигідно йому їх виконувати або не вигідно, він завжди їх виконує. Я намагаюся брати з нього приклад у цьому відношенні", - сказав нардеп.