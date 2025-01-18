Новинський і не тільки. В ДБР розповіли, як планують повертати фігурантів-втікачів

Українське слідство здогадується, де перебувають підозрювані особи, які здійснили злочини проти України і втекли. У свою чергу країна повертатиме їх через юридичні важелі.

Про це заявила речниця ДБР Тетяна Сапьян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми - Україна".

Водночас вона додала, що є інший варіант. Спочатку може бути вирок суду, а вже потім затримання підозрюваного.

"Я думаю, що слідство здогадується в якій саме країні перебуває підозрюваний, процедура розпочата в заочному форматі. І робитимуть усе, для того, щоб повернути в Україну, де саме було скоєно злочини. Але тільки через юридичні важелі ми це зможемо зробити. Вся важелі, які тільки можливі в контексті і міжнародної співпраці юридичної - вони будуть залучені"

Підозри колишнім представникам української влади

Нагадаємо, що сьогодні ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру олігарху Вадиму Новинському, який є так званим "куратором" РПЦ в Україні. Крім того, він був народним депутатом кількох скликань від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок".

Його підозрюють у держзраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті. Слідство встановило, що ще з 2014 року він просував російські наративи в інтерв'ю ЗМІ та публічних виступах, а також на своїх інформаційних ресурсах - соцмережах та сайті. Після початку повномасштабної війни Новинський склав повноваження та втік за кордон.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці літа 2024 року народний депутат Артем Дмитрук теж збіг з країни. Напередодні йому оголосили підозру у нападі з групою осіб на правоохоронця в Одесі і не тільки.

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