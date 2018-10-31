Новинский: из-за блокады Донбасса Украина потеряла огромное количество угля

Фото: Вадим Новинский (opposition.org.ua)

Этот уголь, по словам Новинского, можно было поставлять на ТЭЦ на всей территории Украины

Украина из-за блокады Донбасса потеряла огромное количество угля, который можно было поставлять на ТЭЦ на всей территории страны. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил народный депутат Вадим Новинский.

Политик отметил, что Украина потеряла многие предприятия в результате блокады Донбасса, несмотря на то, что они работали по законам нашей страны.

"Люди, которые работали на этих предприятиях, будь то в Енакиево, в Краснодоне, на коксохимах, других объектах, которые принадлежали "Метинвесту" или ДТЭКу, получали зарплату в украинских банках и платили подоходный налог опять же в бюджет Украины...", - сказал он.

Политик уверен, что люди, которые живут на неподконтрольных территориях имеют такие же права, как остальные украинцы, проживающие на всей территории Украины. Поэтому согласно Конституции, имеют право на работу, право на охрану здоровья, обучение и так дальше.

"Я считаю, что было величайшим преступлением перед Украиной, то, что сделали эту блокаду. Страна точно от этого проиграла, и мы понимаем, что кто-то от этого точно выиграл. Вот эти аферисты от политики, мы знаем, кто это делал... Мы знаем тех, кто стоял на постах...", - говорит Новинский.

Кроме того, по словам Новинского, страна потеряла огромное количество угля, который можно было поставлять на ТЭЦ на всей территории Украины, потеряла экспортную выручку, потеряла ВВП.

"Вместо того, чтобы государству иметь политическую волю и силу разблокировать это все, пойти и навести там порядок – государство подняло руки, собрало Совет безопасности и узаконило блокаду. Но это же значит идти на поводу у бандитов! Они завтра могут у тебя любую магистраль перекрыть, и Совет безопасности будет это покрывать своими решения?", - считает политик.

Отвечая на вопрос о налогах, которые предприятия, входящие в его группу платили в бюджет непризнанных "органов власти", Новинский заверил, что "это клевета, ложь, неправда! И власти это прекрасно знают!".