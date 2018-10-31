Новинський: через блокаду Донбасу Україна втратила величезну кількість вугілля

Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)

Це вугілля, за словами Новинського, можна було постачати на ТЕЦ на всій території України

Україна через блокаду Донбасу втратила величезну кількість вугілля, яке можна було постачати на ТЕЦ на всій території країни. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив народний депутат Вадим Новинський.

Політик зазначив, що Україна втратила багато підприємств внаслідок блокади Донбасу, незважаючи на те, що вони працювали за законами нашої країни.

"Люди, які працювали на цих підприємствах, будь то в Єнакієвому, в Краснодоні, на коксохімах, інших об'єктах, які належали "Метінвесту" або ДТЕК, отримували зарплату в українських банках і сплачували прибутковий податок знову ж бюджет України...", - сказав він.

Політик впевнений, що люди, які живуть на підконтрольних територіях мають такі ж права, як інші українці, які проживають на всій території України. Тому згідно з Конституцією, мають право на роботу, право на охорону здоров'я, навчання і так далі.

"Я вважаю, що було найбільшим злочином перед Україною, те, що зробили цю блокаду. Країна точно від цього програла, і ми розуміємо, що хтось від цього точно виграв. Ось ці аферисти від політики, ми знаємо, хто це робив... Ми знаємо тих, хто стояв на постах...", - говорить Новинський.

Крім того, за словами Новинського, країна втратила величезну кількість вугілля, яке можна було постачати на ТЕЦ на всій території України, втратила експортну виручку, втратила ВВП.

"Замість того, щоб державі мати політичну волю і силу розблокувати це все, піти і навести там порядок – держава підняла руки, зібрала Раду безпеки і узаконила блокаду. Але це ж означає йти на поводу у бандитів! Вони завтра можуть у тебе будь-яку магістраль перекрити, і Рада безпеки буде покривати своїми рішення?", - вважає політик.

Відповідаючи на запитання про податки, які підприємства, що входять до його групи, платили в бюджет невизнаних "органів влади", Новинський запевнив, що "це наклеп, брехня, неправда! І влада це прекрасно знають!".