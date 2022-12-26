Новинки смарт-годинників Amazfit — GTR 4 і GTS 4 — вже в Цитрусі

Найбільш відома лінійка розумних годинників Amazfit поповнилася новинками — GTR 4 і GTS 4. Придбати їх можете в Цитрусі, а дізнатися, чому вони варті вашої уваги — у цій статті.

Почнемо з основної відмінності — форми дисплею:

у GTR 4 круглий на 1,43 дюйма;

у GTS 4 прямокутний 1,75-дюймовий.

Зробити майже однакові за функціональністю та “начинкою” годинники, але різної форми — цікаве рішення, яке допомагає догодити прихильникам різних форм циферблатів. Обі моделі оснащені HD AMOLED-дисплеєм з загартованого скла з олеофобним покриттям, яке відштовхує бруд та захищає від мілких пошкоджень.

Що принципово нового?

Додали динамік та мікрофон — тепер можна телефонувати та приймати дзвінки. Функція перегляду повідомлень, але поки без можливості відповідати на них. Оновлений біометричний датчик BioTracker 4.0. Він має 4 фотодіоди та 2 світлодіоди, завдяки чому став більш точним і збирає більше даних.

Корпус цілісний і зроблений з алюмінієвого складу. Збоку є коліщатко з нержавіючої сталі для зручної навігації. Загалом керування досить просте та інтуїтивно зрозуміле, є багато корисних функцій, наприклад, ліхтарик та можливість робити голосові нотатки. Із зовсім незвичного — вбудоване сховище на 2.3 Гб для зберігання музики. Завдяки цьому ви зможете відтворювати музику з годинника за допомогою навушників з Bluetooth.

Модель GTR 4 має більш класичний вигляд та випущена у двох кольорах: чорному та коричневому. У GTS 4 більший вибір кольорів: чорний, пудровий, молочний та коричневий. При чому, в останнього не силіконовий ремінець, як у всіх інших, а тканинний.

Функції для будь-якого способу життя

Годинники розпізнають до 150 видів тренувань, цілодобово стежать за станом здоров’я, мають потужну GPS-систему та витримують занурення на глибину до 50 м. Всю інформацію щодо активності чи фізичних показників можна відстежувати та аналізувати у спеціальному додатку Zepp. Він настільки розумний, що після тренувань покаже вам навіть ті групи м’язів, які були найбільше задіяні.

Автономність

GTS 4 має ємність акумулятора 350 мА/год. Повного заряду батареї вистачає до 4-х днів роботи годинника в інтенсивному режимі, а у режимі годинника, при вимкненні всіх функцій, до 30 днів.

GTR 4 має батарею на 475 мА/год і його автономність більша ніж у GTS. В інтенсивному режимі він працює до 7 днів на одному заряді, а у режимі годинника – аж до 50 днів.

Побачити як ці моделі виглядають та дізнатися думку експертів Цитруса щодо них можна у відеоогляді на ютуб-каналі компанії.

Придбати Amazfit GTR 4 і GTS 4 можна у Цитрусі за 7 499 грн.