Новинки смарт-часов Amazfit — GTR 4 и GTS 4 — уже в Цитрусе

Наиболее известная линейка умных часов Amazfit пополнилась новинками — GTR 4 и GTS 4. Приобрести их можете в Цитрусе, а узнать, почему они достойны вашего внимания — в этой статье.
Начнем с основного отличия — формы дисплея:
Сделать почти одинаковые по функциональности и “начинке” часы, но разной формы — интересное решение, которое помогает угодить поклонникам разных форм циферблатов. Обе модели оснащены HD AMOLED-дисплеем из закаленного стекла с олеофобным покрытием, которое отталкивает грязь и защищает от мелких повреждений.
Что принципиально нового?
Корпус цельный и сделан из алюминиевого состава. Сбоку есть колесико из нержавеющей стали для удобной навигации. В общем, управление достаточно простое и интуитивно понятное, есть много полезных функций, например, фонарик и возможность делать голосовые заметки. Из совершенно необычного – встроенное хранилище на 2.3 Гб для хранения музыки. Благодаря этому вы сможете воспроизводить музыку из часов с помощью наушников с Bluetooth.
Модель GTR 4 имеет более классический вид и выпущена в двух цветах: черном и коричневом. У GTS 4 больший выбор цветов: черный, пудровый, молочный и коричневый. При чем, у последнего не силиконовый ремешок, как у всех остальных, а тканевый.
Часы распознают до 150 видов тренировок, круглосуточно следят за состоянием здоровья, имеют мощную GPS-систему и выдерживают погружение на глубину до 50 м. Всю информацию по активности или физическим показателям можно отслеживать и анализировать в специальном приложении Zepp. Оно настолько умное, что после тренировок покажет вам даже те группы мышц, которые были наиболее задействованы.
GTS 4 имеет емкость аккумулятора 350 мА/ч. Полного заряда батареи хватает до 4 дней работы часов в интенсивном режиме, а в режиме часов, при выключении всех функций, до 30 дней.
GTR 4 имеет батарею на 475 мА/ч и его автономность больше, чем у GTS. В интенсивном режиме он работает до 7 дней на одном заряде, а в режиме часов – до 50 дней.
Увидеть, как эти модели выглядят и узнать мнение экспертов Цитруса относительно них можно в видеообзоре на ютуб-канале компании.
Купить Amazfit GTR 4 и GTS 4 можно в Цитрусе за 7 499 грн.