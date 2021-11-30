Новинки, от которых мир сошел с ума: рейтинг популярности гаджетов Apple

В прошлом году бренд Apple если и не совершил революцию с выпуском радикально новых девайсов, то точно порадовал своих поклонников обновлениями знакомых продуктов. Девайсы стали более мощными, получили уникальные функции и стали еще удобнее в использовании. Какие из них стали самыми популярными – предлагаем разобраться. Информацию по самым покупаемым девайсам предоставил официальный интернет-магазин Apple.

1 место. Айфон 13 поколения

iPhone 13 буквально за несколько месяцев стал самым покупаемым смартфонов в мире. И это не удивительно – его характеристики поражают. Смартфон работает на базе новейшего мобильного процессора А15 Бионик с 6 ядрами – 2 продуктивными и 4 энергоэффективными. Благодаря этому удалось увеличить – и довольно значительно – время автономной работы. Значительные доработки получил камерный модуль, он действительно лучший в мире среди смартфонов.

2 место. Макбук Про 2021 года

В октябре компания представила новые лэптопы серии «Про» - Macbook Pro 16 и Macbook Pro 14. Они получили новые 10-ядерные фирменные чипсеты и абсолютно уникальные 32-ядерные графические процессоры. Благодаря последним компьютеры справляются с любыми задачами в сфере работы с графикой и видео и уверенно занимают место лучших в этой нише. Установлены классические дисплеи Super Retina, однако после усовершенствований частота обновления повысилась до рекордных 120 Гц. Ноутбуки получили максимальное количество портов и разъемов, что позволяет подключать еще больше сторонних устройств и аксессуаров для комфортной работы. Также сохранилась возможность использования беспроводных аксессуаров – они подключаются через обновленный модуль Bluetooth 5.0.

3 место. Новые планшеты

Они занимают третье место лишь потому, что новых планшетов вышло очень много, и продажи рассеяны по разным линейка. Первым вышел бюджетный iPad 10.2, который привлекает в первую очередь бюджетной стоимостью. Однако функциональность его на уровне, если вы ищите удобное и стильное устройство для работы, развлечений и общения – это то, что нужно.

Если вы подбираете для себя максимально мощный, продуктивный и быстродейственный планшет, вам подойдет iPad Pro 11 M1 и iPad Pro 12.9 M1. Основные различия между ними в диагонали дисплея, а функционал почти одинаковый, поэтому выбирайте, с каким размером экрана вам удобнее будет работать. В этих планшетах используется полноценный компьютерный процессор, точно такой же, как в последних линейках iMac и макбуков. К ним можно подключать Apple Pencil 2-го поколения, который превращает планшет в профессиональный графический. Но по сравнению со специальными устройствами, возможности расширены и позволяют писать заметки на дисплее, а затем преобразовывать рукописный тексты в печатный. Улучшились камеры, что стало большим плюсом, ведь планшеты часто используют для видеосвязи. Для групповых звонков они получили уникальную функцию «В центре внимания», которая следит, чтобы все люди оставались в кадре. Немного выросло автономное время работы и уменьшился вес планшета.