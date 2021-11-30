Новинки, від яких світ збожеволів: рейтинг популярності гаджетів Apple

Минулого року бренд Apple якщо і не здійснив революцію з випуском радикально нових девайсів, то точно порадував своїх шанувальників оновленнями знайомих продуктів. Девайси стали потужнішими, отримали унікальні функції та стали ще зручнішими у використанні. Які з них стали найпопулярнішими – пропонуємо розібратися. Інформацію по девайсах, що найбільш купуються, надав офіційний інтернет-магазин Apple.

1 місце. Айфон 13 покоління

iPhone 13 буквально за кілька місяців став смартфоном у світі, що найбільш купується. І це не дивно – його характеристики вражають. Смартфон працює на базі новітнього мобільного процесора А15 Біонік з 6 ядрами – 2 продуктивними та 4 енергоефективними. Завдяки цьому вдалося збільшити – і досить значно – час автономної роботи. Значні доробки отримав камерний модуль, він справді найкращий у світі серед смартфонів.

2 місце. Макбук Про 2021

У жовтні компанія представила нові лептопи серії «Про» - Macbook Pro 16 і Macbook Pro 14. Вони отримали нові 10-ядерні фірмові чіпсети і абсолютно унікальні 32-ядерні графічні процесори. Завдяки останнім комп'ютери справляються з будь-якими завданнями у сфері роботи з графікою та відео та впевнено займають місце найкращих у цій ніші. Встановлено класичні дисплеї Super Retina, проте після вдосконалень частота оновлення підвищилася до рекордних 120 Гц. Ноутбуки отримали максимальну кількість портів та роз'ємів, що дозволяє підключати ще більше сторонніх пристроїв та аксесуарів для комфортної роботи. Також збереглася можливість використання бездротових аксесуарів, які підключаються через оновлений модуль Bluetooth 5.0.

3 місце. Нові планшети

Вони займають третє місце лише тому, що нових планшетів вийшло дуже багато, і продаж розсіяний по різних лінійках. Першим вийшов бюджетний iPad 10.2, який приваблює насамперед бюджетною вартістю. Однак функціональність його на рівні, якщо ви шукаєте зручний та стильний пристрій для роботи, розваг та спілкування – це те, що потрібно.

Якщо ви підбираєте для себе максимально потужний, продуктивний та швидкодіючий планшет, вам підійде iPad Pro 11 M1 та iPad Pro 12.9 M1. Основні відмінності між ними у діагоналі дисплея, а функціонал майже однаковий, тому вибирайте, з яким розміром екрана вам зручніше працюватиме. У цих планшетах використовується повноцінний комп'ютерний процесор, такий самий, як в останніх лінійках iMac і макбуків. До них можна підключати Apple Pencil 2-го покоління, який перетворює планшет на професійний графічний. Але в порівнянні зі спеціальними пристроями, можливості розширені і дозволяють писати нотатки на дисплеї, а потім перетворювати рукописний текст на друкований. Поліпшилися камери, що стало більшим плюсом, адже планшети часто використовують для відеозв'язку. Для групових дзвінків вони отримали унікальну функцію «У центрі уваги», яка стежить за тим, щоб усі люди залишалися в кадрі. Трохи зріс автономний час роботи та зменшилась вага планшета.