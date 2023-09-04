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Стало відомо, хто став новим інвестором "Металіста 1925"

Фото: Володимир Носов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов став новим інвестором "Металіста 1925". Попередній інвестор клубу АЕS Group через ракетні атаки на підприємствах компанії втратив можливість фінансувати клуб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.

"Для "Металіста 1925" підтримка від Володимира Носова є надзвичайно важливою. Клуб, який поступово розвивався, від аматорського чемпіонату України до найсильнішого дивізіону вітчизняного футболу - міг припинити своє існування. Коли щодня прилітають ракети - подібна підтримка є надзвичайно цінною. Тож, зважаючи на наш запит, від топ-менеджменту "Металіста 1925" та АЕS Group, Володимир Носов вирішив підтримати клуб, ставши його новим інвестором", - розповів виконавчий директор "Металіста 1925" Андрій Недєлін.

Сам бізнесмен зізнався, що не міг дивитись як Харків залишиться без футболу.

"Мені хотілося підтримати рідне місто і його команду, крім того, я отримав десятки звернень в соціальних мережах від вболівальників з проханням врятувати команду. Мрію, щоб не дивлячись на війну, український дух не згасав, а спорт продовжував розвиватись. Тому прем'єр-лізі бути, а "Металісту 1925" бажаю набратися сил і продовжувати задавати рівень в турнірній таблиці", - прокоментував Володимир Носов.

Як відомо, WhiteBIT вже є офіційним партнером Національної збірної України з футболу, футбольного клубу "Барселона" та турецького "Трабзонспор".

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж, компанія родом з України, заснована у 2018 році. 

На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів і 10+ державних валют. Кількість користувачів біржі становить понад 4 млн людей з усього світу. 

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