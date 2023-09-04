Стало відомо, хто став новим інвестором "Металіста 1925"

"Для "Металіста 1925" підтримка від Володимира Носова є надзвичайно важливою. Клуб, який поступово розвивався, від аматорського чемпіонату України до найсильнішого дивізіону вітчизняного футболу - міг припинити своє існування. Коли щодня прилітають ракети - подібна підтримка є надзвичайно цінною. Тож, зважаючи на наш запит, від топ-менеджменту "Металіста 1925" та АЕS Group, Володимир Носов вирішив підтримати клуб, ставши його новим інвестором", - розповів виконавчий директор "Металіста 1925" Андрій Недєлін.

Сам бізнесмен зізнався, що не міг дивитись як Харків залишиться без футболу.

"Мені хотілося підтримати рідне місто і його команду, крім того, я отримав десятки звернень в соціальних мережах від вболівальників з проханням врятувати команду. Мрію, щоб не дивлячись на війну, український дух не згасав, а спорт продовжував розвиватись. Тому прем'єр-лізі бути, а "Металісту 1925" бажаю набратися сил і продовжувати задавати рівень в турнірній таблиці", - прокоментував Володимир Носов.

Як відомо, WhiteBIT вже є офіційним партнером Національної збірної України з футболу, футбольного клубу "Барселона" та турецького "Трабзонспор".

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж, компанія родом з України, заснована у 2018 році.

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